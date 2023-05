Nachhaltige integrierte Landwirtschaft

Über lange Jahre sorgten Kämpfe zwischen einer maoistischen Aufstandsbewegung und indischen Paramilitärs für bürgerkriegsähnliche Zustände in der Region. In dieser Zeit waren Hunger und Armut weit verbreitet, auch staatlichen Hilfen kamen nicht mehr bei den Menschen an. Daher sagte Ganeshwar Madi schnell ja, als 2019 eine Mitarbeiterin des SIFS-Projekts seine Felder besichtigte und ihm die Teilnahme am Projekt vorschlug.

SIFS steht für Sustainable Integrated Farming Systems. Dahinter verbirgt sich ein Konzept für integrierte Bio-Landwirtschaft: Bäuer*innen sollen ihre Einkommensquellen diversifizieren. Der Anbau einer Vielzahl von Feldfrüchten mit unterschiedlichen Ansprüchen und Wachstumsperioden soll die Familien unabhängiger machen: Wenn eine Frucht aufgrund von Klima oder Schädlingsbefall schlechten Ertrag bringt, bleiben immer noch genug andere übrig. Wegen dieser Absicherung können die Landwirt*innen auch auf den Einsatz von Agrarchemie verzichten.