Da das bisherige Versprechen der Industriestaaten, ab 2020 für Klimaschutz 100 Mrd. USD pro Jahr bereitzustellen, bis heute nicht eingelöst ist, tun sich die Vertreter*innen des Globalen Südens schwer, sich für einen neuen Fonds zu erwärmen, der ebenfalls gefüllt werden muss. Die Glaubwürdigkeit des Globalen Nordens sei dahin. Vor allem vor dem Hintergrund der Forderung nach einer "loss&damage finance facility", die bei den Industrieländern eher auf Ablehnung stößt, bestehen Bedenken, dass der globale Schutzschirm als Ersatz für diesen Finanzierungsmechanismus herhalten muss. Die Kritik: Der Mechanismus ist in Umfang und Reichweite begrenzt und birgt die Gefahr, dass er die Einrichtung einer echten Fazilität verzögert, also dass er die Chance schmälert, verbindliche Zusagen von Regierungen oder internationalen Organisationen zu bekommen, in bestimmten Fällen Finanzhilfen oder Kredite zu gewähren.

Was die internationale Klimakonferenz (COP27) in diesem Jahr leisten muss.

Nach 30 Jahren: Anerkennung für Klimaschäden in Vanuatu

Die Gespräche über einen Finanzmechanismus zur Bewältigung von Verlusten und Schäden gehen auf einen Antrag von Vanuatu im Namen der Allianz der kleinen Inselstaaten aus dem Jahr 1991 zurück, in dem ein von den Industrieländern finanzierter Versicherungspool zur Deckung der finanziellen Belastung und zur Entschädigung vorgeschlagen wurde. Zum ersten Mal seit 30 Jahren haben die Industrienationen nun anerkannt, dass es diese Verluste und Schäden tatsächlich gibt (was auch nicht mehr wirklich übersehen werden kann). Daher ist es sehr begrüßenswert und ein Verhandlungsfortschritt, dass das Thema auf der COP27 auf der Agenda ist.

Die Zeit drängt: Entscheidung auf der COP27 könnte Glaubwürdigkeit wieder herstellen

Die Diskussion über die Modalitäten der Einrichtung eines loss&damage Finanzierungsmechanismus soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Aber solange können und wollen die Länder an der vordersten Klimafront nicht warten, sie sind heute schon mit den Schäden konfrontiert. Es wäre ein guter Moment, hier in Sharm el Sheikh darüber zu entscheiden. So könnten die reichen Länder über die Initiative des Globalen Schutzschirm hinaus verlorene Glaubwürdigkeit wiederherstellen.