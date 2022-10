Der Ukraine-Krieg erreicht Somalilands Kamelhirten

Die Nomadenfamilien in Somaliland ernähren sich vor allem von Tierprodukten, ergänzt durch Getreide, das sie meist im Tausch erwerben. Schon infolge der Corona-Pandemie und einer anhaltenden Dürre war der Preis für Getreide rasant gestiegen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat er sich verdoppelt. Ebenso wie der Preis für Hülsenfrüchte und Öl, die essenziellen Grundbausteine einer ausgewogenen Ernährung. Die Dürre hat nun den Wert der Tiere halbiert.

Es werden noch mehr Tiere durch die Dürre sterben

Familien stehen vor der Wahl, noch weitere Tiere unter Preis zu verkaufen, um bleiben zu können, oder in die Stadt abzuwandern, in der Hoffnung, sich dort irgendwie über Wasser zu halten. Viele werden erst das eine und dann das andere tun müssen. Denn es werden noch mehr Tiere durch die Dürre sterben, die Hirtenfamilien werden den Rest ihrer abgemagerten Tiere an Verwandte verteilen und ein neues Leben in einer der elenden Siedlungen für Binnenflüchtlinge beginnen – Flüchtlinge des Klimawandels und eines irren Kriegs.

Das World Food Programme der Vereinten Nationen macht im Großen das, was wir im Kleinen tun: eine schreckliche Wahl treffen. Hungernde Menschen aus Programmen streichen, um genug für die Verhungernden zu haben. In unserer Region heißt das konkret: Weil im kriegsgeschüttelten Somalia schon jetzt jeden Tag viele Kinder sterben, hat das Land Priorität gegenüber Somaliland, wo aufgrund der besseren Sicherheitssituation zumindest Hilfsorganisationen arbeiten können. Und doch gehen diese Einschnitte auf Kosten eines Landes, in dem die Not ungeheuer groß ist.