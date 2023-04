Es sind die lokalen Landwirt*innen selbst, die ein Interesse an nachhaltiger Produktion haben: an bodenschonenden Anbaumethoden, Erosionsschutz, besser angepassten Nutzpflanzensorten und besserer Wasserbewirtschaftung. Unser Projekt ermöglichte bislang 340 bäuerlichen Familien den Umstieg auf neue landwirtschaftliche Techniken. In Haiti wurden über 10.000 Bäume veredelt; so kommen sie mit schwierigeren klimatischen Bedingungen besser zurecht. Das Projekt hat 7.500 Kakaopflanzen einer resistenteren Sorte verteilt, 30 Imker*innen geschult und unterstützt eine Frauenkooperative von Kaffeearbeiterinnen in der Dominikanischen Republik.

3. Wissen breit verankern

Das Wissen, wie ein schonenderer Umgang mit natürlichen Ressourcen uns helfen kann, mit Auswirkungen des Klimawandels fertigzuwerden, soll Allgemeingut werden. Über seine verschiedenen Schulungs- und Informationsmaßnahmen hat das Projekt bisher über 3.000 Menschen erreicht.