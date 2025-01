2024: Hoffnung und Solidarität im Angesicht von Krisen

Welthungerhilfe in Gaza

Der andauernde Konflikt in Gaza hat eine der schwersten humanitären Krisen unserer Zeit ausgelöst. Seit 2024 unterstützen wir gemeinsam mit unseren Partnern CESVI und Juzoor Menschen in den am stärksten getroffenen Gebieten unter anderem mit Lebensmittelverteilungen und durch den Betrieb mobiler Kliniken und Ernährungscamps. Mehr erfahren und spenden

2/4