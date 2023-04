Der aktuelle Konflikt verschlimmert die Situation: „Wegen der Kämpfe sind die humanitären Hilfsprogramme unterbrochen. Die Gefährdungen durch Hunger, Unterernährung und Krankheiten werden deshalb noch zunehmen,“ so Michael Gabriel. Auch die Welthungerhilfe musste ihre Arbeit vorübergehend pausieren. „Wegen der Intensität der Kämpfe ist die Lage aktuell sehr gefährlich und wir sind in großer Sorge um das Leben unserer Mitarbeiter*innen. In den kommenden Tagen werden wir aber die Lage im Ostsudan frisch bewerten, damit wir unsere Arbeit dort möglicherweise wieder aufnehmen können.“