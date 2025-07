Internationale Klimapolitik in Zeiten schrumpfender Budgets

Die Welthungerhilfe erwartet, dass SB62 ein solides Fundament zur Vorbereitung ambitionierter Beschlüsse für die COP30 legt. Sich überlagernde Krisen – darunter Extremwetterereignisse, bewaffnete Konflikte, Handelskrisen und der Rückgang multilateraler Kooperationsfähigkeit – verschärfen die globale Ernährungsunsicherheit massiv. Landwirtschaft und Ernährungssysteme müssen deshalb stärker als bisher in die internationale Klimapolitik integriert werden. Eine nachhaltige Transformation dieser Systeme ist essenziell, um Emissionen zu senken, Klimaanpassung voranzutreiben und Klimagerechtigkeit herzustellen.

Diese Aspekte müssen in die in Bonn zu diskutierenden Arbeitspakete integriert werden:

In die Weiterentwicklung der „Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action on Agriculture and Food Security", in die Baku-to-Belém Roadmap zur Klimafinanzierung, in die Klärung von Modalitäten für die Baku Adaptation Roadmap sowie bei Entscheidungen über das zukünftige Format des Just Transition Workprogramme. Bei dem 2023 ins Leben gerufenen Loss and Damage Fund geht es weiterhin um die praktische Umsetzung. Zu guter Letzt wird es in Bonn auch um die Weiterentwicklung der Struktur für die nächste globale Bestandsaufname (GST) gehen.