Mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ präsentierten CDU, CSU und SPD am 9. April 2025 ihren neuen Koalitionsvertrag. In Bezug auf die Entwicklungspolitik schlägt er neben der Reduzierung von Hunger und Armut einen neuen Fokus auf deutsche Interessen vor.

Nicht nur ist das 0,7-Prozent-Ziel ein wichtiger Teil der Agenda 2030, ohne es einzuhalten ist es auch kaum möglich, einen fairen Anteil an internationaler Klimafinanzierung zu leisten oder die humanitäre Hilfe bedarfsgerecht zu finanzieren. Insbesondere wenn man bedenkt, dass etwa ein Viertel der deutschen ODA für Ausgaben im Inland aufgewendet wird.

Die Absicht, die ODA-Quote (Official Development Assistance) abzusenken , steht allerdings im krassen Widerspruch zu den im Koalitionsvertrag erklärten Zielen – und Deutschlands bereits eingegangenen internationalen Verpflichtungen .

Es ist positiv zu vermerken, dass sich die Bundesregierung für ein ambitioniertes Post-Agenda-2030 Rahmenwerk einsetzen will. Ein wichtiger erster Schritt muss aber sein, die Ambitionen im Hinblick auf die noch geltenden Ziele beizubehalten und sich mit Nachdruck für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele bis zum Ende der gesetzten Frist einzusetzen.

Besorgniserregend ist, dass weder die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) noch die bisherige Selbstverpflichtung Deutschlands , mindestes 0,2 % des BIP für LDCs aufzuwenden, im Koalitionsvertrag Erwähnung finden. Vor allem mit Blick auf diese Länder muss klar sein, dass die deutschen Interessen , z.B. wenn es um Zugang zu Rohstoffen geht, die entwicklungspolitischen Ziele nicht aushebeln dürfen und die Verringerung von Armut und Ungleichheit weiterhin im Vordergrund stehen.

In Bezug auf die humanitäre Hilfe bewerten wir die Absicht, sie zu stärken und verlässlich, gezielt und vorausschauend zu leisten , als sehr positiv. Hoffnungsvoll stimmen die Verweise auf eine Stärkung des Völkerrechts sowie die Aussage, die Möglichkeit zu prüfen, den teilweisen Rückzug anderer Geber in humanitären Kernbereichen abzufedern . Viel Interpretationsspielraum lässt der Begriff „auskömmlich“ bei der Finanzierung zu. Angesichts der von der letzten Regierung angekündigten drastischen Kürzungen wäre hier ein klares Bekenntnis mindestens zur Aufrechterhaltung des bisherigen Niveaus wünschenswert gewesen.

In Hinblick auf die angestrebte stärkere Verzahnung der Entwicklungszusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsförderung muss sichergestellt werden, dass auch die Interessen der Partnerländer gewahrt werden. Nur so kann der Anspruch, Partnerschaften auf Augenhöhe oder die Bekämpfung von globaler Ungleichheit voranzutreiben, erfüllt werden. Gerade bei dem im Koalitionsvertrag genannten Ziel, Vorhaben der finanziellen Entwicklungszusammenarbeit überwiegend von Unternehmen aus Deutschland und der EU durchführen zu lassen, steht zu befürchten, dass sich die Investitionskosten für die Partnerländer unnötig erhöhen .

Beim Thema Klimawandel fehlt aus unserer Sicht ein klares Bekenntnis zur Unterstützung von Ländern des Globalen Südens bei der Klimawandelanpassung , was angesichts der sich schnell verschärfenden Klimakrise von zentraler Bedeutung ist. Tatsächlich wirft der starke Fokus auf Rohstoffsicherung und Energiepolitik Fragen bezüglich der Ausrichtung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimapolitik und -Finanzierung auf.

Die Bemühungen zum Aufhalten des Klimawandels sind bisher unzureichend. Es ist an der Zeit, einen Schritt weiter zu denken.

Wichtig wäre vielmehr der Aufbau gerechterer Partnerschaften , die auf gegenseitiges Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten ausgerichtet sein. Deutschland sollte seine Außenwirtschaftsförderung im Globalen Süden außerdem so ausrichten, dass in verarmten ländlichen Regionen Arbeitsplätze entstehen und lokale Wertschöpfung geschaffen wird.

Die im Koalitionsvertrag angestrebte Einführung einer Nord-Süd Kommission zur Intensivierung der Beziehungen und dem Ausbau eines globalen Netzwerkes ist in diesem Zusammenhang zunächst einmal positiv zu bewerten, allerdings hängt viel davon ab, wie dieses Vorhaben ausgestaltet wird.

Bei der Gestaltung internationaler Handelsbeziehungen z.B. müssen die Menschenrechte , insbesondere das Recht auf Nahrung , in den Lieferketten gewahrt werden. Trotz der beschlossenen Abschaffung der Berichtspflichten des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes gilt es für die nächste Bundesregierung daher, Instrumente wie die EU-Lieferkettenrichtlinie und die EU-Entwaldungsverordnung konstruktiv mitzugestalten.

Förderung von Akteuren der Zivilgesellschaft

Als positiv bewerten wir zudem das Bekenntnis zum Schutz und zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und ihrer Handlungsräume in Ländern des Globalen Südens. Auch die weitere Förderung entwicklungspolitischen Engagements in Deutschland durch Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Stiftungen, etc. begrüßen wir.