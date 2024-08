Trotz aller Herausforderungen gibt Khalil nicht auf. Er sieht seine Arbeit als essenziell für die Gemeinschaft. „In Zeiten des Konfliktes und der Nahrungsknappheit ist es wichtiger denn je, dass wir weitermachen“, betont er.

Ein Ort der Gemeinschaft in einer von Unruhen geprägten Region

Während Khalil seine Geschichte erzählt, kommen und gehen die Kund*innen in seiner Bäckerei, kaufen Brot und tauschen freundliche Worte mit ihm aus. Für sie ist Khalil mehr als nur ein Bäcker – er ist ein Symbol der Hoffnung. Seine Bäckerei ist nicht nur ein Ort, um Nahrungsmittel zu kaufen, sondern ein sozialer Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. Ein kleines Stück Normalität in einer ansonsten von Unruhen geprägten Region.

Khalil hat immer ein offenes Ohr für seine Kund*innen. „Wenn ich aufhöre zu arbeiten, verlieren die Menschen hier auch einen Ort, an dem sie Sorgen teilen können", sagt er. Die Bäckerei versorgt die Bevölkerung mit Brot zu erschwinglichem Preis, einem Grundnahrungsmittel, das in diesen schweren Zeiten oft das Einzige ist, was sich viele Familien leisten können. „Ich hoffe, dass dieser Krieg und diese schwierige Situation endlich enden. Aber wann das sein wird, das kann keiner sagen", sagt Khalil. Seine Stimme schwingt zwischen Trauer und Hoffnung, wobei es schwer zu sagen ist, was überwiegt.