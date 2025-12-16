Tradition und Unternehmergeist: Ein Seifenbetrieb im Wandel

Auf die Initiative wurde Rami über die örtliche Handelskammer aufmerksam. Für Misk Soaps, tief in der Familientradition verwurzelt, aber durch begrenzte Produktionskapazitäten und eingeschränkten Marktzugang ausgebremst, eröffnete sich damit eine neue Perspektive. Im Rahmen des Projekts konnte er eine maßgefertigte, doppelmantelige Maschine zur Herstellung natürlicher Flüssigseifen anschaffen. Das Unternehmen kann so sein Sortiment erweitern und neue Marktsegmente erschließen.

Zuvor hatte Rami gemeinsam mit einer lokalen Universität Rezepturen entwickelt, konnte diese jedoch nur in kleinen Mengen herstellen. Das neue Equipment wurde von lokalen Technikern auf seine Bedürfnisse maßgeschneidert und markiert einen entscheidenden Schritt hin zu größerer Produktion bei beständiger Qualität.

Der lokale Markt in Tripoli reicht nicht aus, um die laufenden Kosten dauerhaft zu decken. Deshalb richtet Rami seinen Blick zunehmend auf internationale Absatzmärkte. Heute beliefert Misk Soaps Apotheken, Hotels, NGOs und Parfümerien in Tripoli und Beirut und nimmt landesweit Online-Bestellungen entgegen. Erste Lieferungen nach Paris markierten kürzlich den Einstieg in den internationalen Export.

Trotz dieser Fortschritte bleiben die Rahmenbedingungen schwierig. Da das nationale Stromnetz oft nur wenige Stunden täglich zur Verfügung steht, sind viele Betriebe auf Generatoren angewiesen – was die monatlichen Betriebskosten enorm erhöht. Um diese Belastung zu reduzieren, hat Rami seine Werkstatt mit Unterstützung der Welthungerhilfe und der René Mouawad Foundation mit einem solarbetriebenen Lithium-Batteriesystem ausgestattet. Dieses senkt die Betriebskosten deutlich und ermöglicht eine verlässliche Produktion ohne Unterbrechungen.