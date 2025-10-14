Rezept: Matildas Kürbisbrot

Die Menschen in Gbandi in Sierra Leone machen sich stark für gesunde Ernährung in ihrem Dorf. Zu den zahlreichen Verbesserungen zählen auch Kochworkshops. Eines der Lieblingsrezepte der Familien ist dabei der Kürbisbrot – nahrhaft, reich an Vitamin A und Protein . Hier finden Sie das von Ernährungsspezialist*innen entwickelte Rezept zum Nachbacken!

In Gbandi wird das Kürbisbrot auf offenem Feuer gebacken. Zum Nachbacken haben wir das Rezept für Sie leicht angepasst, damit es auch im Backofen gut gelingt.

Wer mag, kann noch ein Frosting über das Kürbisbrot geben, oder ihn einfach mit Puderzucker bestreuen. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

Eine Dorfgemeinschaft für bessere Ernährung

Das Originalrezept fällt eine Nummer größer aus als unsere Variante: Rund 30 Personen wurden von dem über dem Feuer gegarten Kürbisbrot satt. Besuchen Sie Matildas Kochworkshop im interaktiven Dorf, um mehr darüber zu erfahren, wie eine Dorfgemeinschaft in Sierra Leone ihre Ernährung, ihre Gesundheit und ihr Zusammenleben verbessert.

