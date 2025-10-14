Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Seiteninhalt springen Zum Footer springen

14.10.2025 | Blog

Rezept: Matildas Kürbisbrot

Mit Leidenschaft und Wissen setzt sich Matilda Lansana in der Region Kenema in Sierra Leone für gesunde Ernährung ein. In ihren Kochkursen vermittelt sie, mit lokalen Zutaten leckere und nahrhafte Gerichte herzustellen. Ihr Kürbisbrot ist dabei zum Renner geworden.

Frisch gebackener Kürbiskuchen
Guten Appetit: Das Kürbisbrot ist lecker und nährstoffreich. © Welthungerhilfe / Apawu

Die Menschen in Gbandi in Sierra Leone machen sich stark für gesunde Ernährung in ihrem Dorf. Zu den zahlreichen Verbesserungen zählen auch Kochworkshops. Eines der Lieblingsrezepte der Familien ist dabei der Kürbisbrot – nahrhaft, reich an Vitamin A und Protein. Hier finden Sie das von Ernährungsspezialist*innen entwickelte Rezept zum Nachbacken!

Zutaten

  • 400 g Kürbispüree (gegart und püriert)
  • 160–180 g Reis- oder Weizenmehl
  • 2 Eier
  • 2 EL Zucker, Honig oder Agavensirup
  • 80 ml Pflanzenöl
  • 1 TL Backpulver
  • 50–80 ml Wasser
  • 1 TL Pumpkin Spice (oder Zimt, Muskat etc.)

In Gbandi wird das Kürbisbrot auf offenem Feuer gebacken. Zum Nachbacken haben wir das Rezept für Sie leicht angepasst, damit es auch im Backofen gut gelingt.

Zubereitung

  • Kürbis weichkochen, abkühlen und fein pürieren.
  • In einer großen Schüssel Kürbispüree, Eier, Zucker und Öl gut verrühren.
  • Mehl, Backpulver und Pumpkin Spice in einer separaten Schüssel vermengen.
  • Die trockenen Zutaten nach und nach zur Kürbismischung geben. Nach Bedarf Wasser hinzufügen, bis ein glatter, zähflüssiger Teig entsteht.
  • Teig in mit Backpapier ausgelegte Kastenform füllen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 40–50 Minuten backen, bis das Brot  goldbraun ist und ein Holzstäbchen sauber herauskommt.
  • Kurz in der Form ruhen lassen, dann aus der Form nehmen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen.

Wer mag, kann noch ein Frosting über das Kürbisbrot geben, oder ihn einfach mit Puderzucker bestreuen. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

Eine Dorfgemeinschaft für bessere Ernährung

Das Originalrezept fällt eine Nummer größer aus als unsere Variante: Rund 30 Personen wurden von dem über dem Feuer gegarten Kürbisbrot satt. Besuchen Sie Matildas Kochworkshop im interaktiven Dorf, um mehr darüber zu erfahren, wie eine Dorfgemeinschaft in Sierra Leone ihre Ernährung, ihre Gesundheit und ihr Zusammenleben verbessert.

Matildas Kochkurs besuchen

Interaktives Dorf besuchen

