Die Ernährungslage in den Camps ist schwierig, hinzu kommen traditionelle kulturelle Hürden. So liegt die Verantwortung für die Ernährung der Kinder oft ausschließlich in den Händen der Mütter – die Väter bleiben außen vor.

Baidoa liegt in der Bay-Region im Süden Somalias. Viele Familien, die hier in Camps untergekommen sind, wurden durch Wetterextreme wie eine anhaltende Dürre gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

Ein ganzheitliches Konzept der Welthungerhilfe und GREDO setzt an diesem Punkt in Baidoa an. Es bezieht nicht nur Mütter und Gesundheitsfachkräfte für eine gesunde Ernährung und das Wohlergehen der Kinder ein, sondern auch die Väter. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Workshops, in denen die Eltern Wissen über eine altersgerechte Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern erwerben, zum Beispiel über die wichtige Rolle des Stillens. Zudem werden Themen rund um Schwangerschaft besprochen. Gemeinschaftlich setzen die Eltern in Kochkursen das theoretische Wissen in die Praxis um. Verwendet werden hierbei nur regionale Zutaten.