Sudan: Als Augenzeuge im vergessenen Krieg

Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen der Armee (SAF) und den paramilitärischen Kräften der „Rapid Support Forces“ (RSF) im April 2023 steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten kontinuierlich. In Khartum und in vielen anderen Gebieten des Landes ist die Wirtschaft weitgehend zusammengebrochen, und die Menschen sind dringend auf Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs angewiesen. Insgesamt befinden sich über 9 Millionen Menschen auf der Flucht im eigenen Land. Andere suchen Schutz in Nachbarländern wie der Zentralafrikanischen Republik, Äthiopien oder Südsudan.

Auf der Flucht im eigenen Land

Schweren Herzens mussten wir unsere Heimat verlassen. Also flohen wir nach Malit, etwa 70 Kilometer nördlich von Al-Fashir, in der Hoffnung, dort einen sicheren Ort zu finden. Verbündete der SAF kontrollierten die Stadt, es gab zunächst keine Kämpfe – doch nach nur wenigen Wochen wurde Malit von den RSF erobert. In dieser Nacht wurden mehrere Zivilist*innen getötet. Mit viel Glück sind wir den Schüssen entkommen, aber wie lange wird uns das Glück noch am Leben erhalten?

In Malit leben wir als siebenköpfige Familie in einem Haus mit zwei Zimmern. Die Infrastruktur ist zerstört, Wasserquellen sind verunreinigt, es gibt kaum Zugang zu medizinischer Versorgung und das Bildungssystem liegt lahm. Mein ältester Sohn und meine Tochter können ihr Studium nicht fortsetzen. Er droht an, entweder Soldat zu werden oder über das Mittelmeer zu fliehen. Sie hat große Angst, das Haus zu verlassen.