Die Stadt Bentiu, Hauptstadt des Bundesstaates Unity State, ist gezeichnet – von bewaffneten Konflikten in der Region, vor denen Tausende Menschen hier Schutz suchen, und nun auch noch von den Folgen der Überschwemmungen, die heimatlos gewordene Familien herführen. So müssen die Menschen noch näher zusammenrücken, in den Camps, aber auch in den Dörfern des Umlandes. Privatsphäre gibt es schon unter normalen Umständen fast nirgends. Familien schlafen in einem Raum, Toiletten, sofern es überhaupt welche gibt, haben keine Türen, auch nicht in den Schulen. In dieser Situation müssen die Frauen und Mädchen mit ihrer Periode zurechtkommen. Und das in einem Land, in dem das Thema Menstruation als Tabu gilt. Sie schämen sich ihrer Periode zutiefst und vermeiden es, miteinander darüber zu sprechen.