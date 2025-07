SHONA ist ein Sozialunternehmen mit Sitz in Uganda, das Unternehmerinnen durch maßgeschneiderte Unternehmensförderung, Mentoring und Zugang zu Netzwerken und Kapital unterstützt – damit sie nachhaltig wachsen und echte Veränderungen in ihren Gemeinden bewirken können. Gemeinsam setzen wir das Projekt Herizon, eine ambitionierte Initiative zur Förderung von 41 von Frauen geführten Unternehmen in Sektoren wie klimafreundliche Landwirtschaft, Ernährung oder Entwicklung digitaler Kompetenzen, um. Von 61 besuchten Unternehmen haben wir 41 vielversprechende ausgewählt. In intensiven Bootcamps haben die Unternehmerinnen und ihre Teams wichtige Kompetenzen unter anderem in den Bereichen Finanz- und Cashflow-Management und Klimaresilienz erworben.