„Wir geben Verantwortung in die Familien“

Im Dorf Behara treffen wir drei Gesundheitshelferinnen. Sie wurden von der Gemeinde ausgebildet und von der Welthungerhilfe mit Material wie Waagen und Maßbändern ausgestattet. Die Helferinnen beraten ehrenamtlich Familien zu Ernährung, Gesundheit und Hygiene und stellen anhand von Oberarmmessungen fest, ob ein Kind unterernährt ist. In schweren Fällen überweisen sie die Kinder in eine Gesundheitsstation, wo diese mit Aufbaunahrung versorgt und ihre Mütter beraten werden. Für unser neues Projekt ist nun vorgesehen, dass die Mütter ein eigenes Maßband und ein Training bekommen, um selbst regelmäßig den Zustand ihrer Kinder überprüfen und mit einfachen Veränderungen bei der Ernährung Mangel vorbeugen zu können. Damit geht ein Stück Verantwortung an die Familien über und verankert das Bewusstsein für den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.

Auch dazu werden wir unsere Aktivitäten anpassen. Denn einige Teilnehmerinnen früherer Ernährungstrainings merkten an, dass sie sich manche der für ausgewogene Mahlzeiten erwähnten Lebensmittel nicht leisten könnten. Künftig werden wir Schulungsinhalte also noch individueller auf die Lebensbedingungen der Teilnehmerinnen abstimmen. Beispielsweise noch mehr auf regional verfügbare Gemüse oder Kräuter achten. Verstärkt werden wir Familien beim Anbau von Gemüse in kleinen Hausgärten unterstützen und für sparsame Bewässerungsmöglichkeiten sorgen.