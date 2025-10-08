Politik und Wirtschaft sollten die Verwirklichung von Menschenrechten als grundlegend für stabile Lieferketten begreifen.

Verantwortungsvolle Unternehmenspraxis:

Alle Unternehmen – deutsche wie lokale – sollten entlang der gesamten Lieferkette den Prinzipien der Human Rights Due Diligence folgen. Das BMZ sollte sicherstellen, dass wirtschaftliche Kooperationen im Einklang mit den Lieferkettensorgfaltspflichten und entsprechenden Regulierungen wie EUCSDDD, EUDR und internationalen Standards (UN-Leitprinzipien, OECD-Leitsätze) stehen.

Faire Wertschöpfung:

Erfolgreiche Partnerschaften erfordern faire Bedingungen: transparente Verträge, gerechte Gewinnverteilung, Förderung lokaler Unternehmen und Beteiligung von Produzent*innen am wirtschaftlichen Mehrwert.

Kohärenz mit SDG 2 – Zero Hunger:

Wirtschaftliche Programme sollten ausdrücklich auch zur Ernährungssicherung beitragen – etwa durch Investitionen in nachhaltige Landwirtschaft, agrarische Wertschöpfungsketten, lokale Lebensmittelverarbeitung, ländliche Infrastruktur und Industrieansiedelung in strukturschwachen ländlichen Räumen.

Fachkräftemobilität ohne Brain Drain:

Die im BMZ-Papier betonte Fachkräftegewinnung bietet Chancen – für Deutschland wie für die Partnerländer. Wichtig ist, dass diese Mobilität gegenseitig vorteilhaft gestaltet wird: keine Abwanderung dringend benötigter Fachkräfte („Brain Drain“), sondern gemeinsame Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiativen, Wissensaustausch und faire Rückkehr- und Karriereperspektiven. So entstehen Win-win-Situationen: Deutschland gewinnt Fachkräfte, während Partnerländer von Qualifizierung, Wissenstransfer und Investitionen profitieren.

Ausrichtung an nationale und regionale Strategien:

Deutsche Politik und Entwicklungszusammenarbeit sollten nationale und regionale Eigeninitiativen und Strategien aktiv berücksichtigen und stärken. Dazu gehört in Afrika insbesondere die Umsetzung der CAADP Kampala Declaration (2025) der Afrikanischen Union (AU), die die Transformation afrikanischer Ernährungssysteme, lokale Wertschöpfung und nachhaltige Landwirtschaft fördert. Partnerschaften sind nur dann zukunftsfähig, wenn sie an nationalen Entwicklungsprioritäten anknüpfen und deren Ownership respektieren.

Gezielte Investitionen in die ärmsten Länder (LDCs):

Das BMZ sollte nicht ausschließlich auf wirtschaftsstarke Partner wie Indien setzen, sondern gezielt Investitionen in die ärmsten Länder fördern. Gerade in den LDCs können nachhaltige Wertschöpfung, Beschäftigung und Ernährungssicherheit entscheidend zur Armutsbekämpfung, zur Reduktion von Hunger und zur Verringerung globaler Ungleichheit beitragen. Dadurch werden auch politische Stabilität gefördert und Fragilität reduziert.

Partizipation und Rechenschaft:

Neben der Wirtschaft sollten auch Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und lokale Organisationen in Dialogprozesse einbezogen werden. Transparente Entscheidungsstrukturen erhöhen Legitimität und sichern, dass wirtschaftliche Entwicklung auch soziale Fortschritte bewirkt.