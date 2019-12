COP25 – Die Welt ringt ums Klima

#COP25: Zu viele ignorieren den Zusammenhang zwischen persönlichem Abfall und globalem Klimawandel, zeigt der #plasticfree round table auf der #Klimakonferenz. "We can make a difference in our daily life!", bekräftigt auch unsere Kollegin Viginia Careri in #Madrid #TimeForAction t.co/jIrWOVURVg