Wann wird's mal wieder richtig Sommer?

Jedes Jahr Dürre – in vielen Länder des globalen Südens ist dies schon längst traurige Realität. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent bleibt immer öfter der Regen aus. Und die Folgen sind klar: Wenn Ernten ausfallen, müssen mehr Menschen hungern. Anders als in Deutschland verfügen ärmere Länder über schlechtere Anpassungskapazitäten und Schadensregelungsmechanismen. Zudem verdienen in Entwicklungsländern mehr Menschen ihren Lebensunterhalt mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Die direkte Abhängigkeit von lokalen Erntebedingungen macht sie besonders anfällig gegenüber Extremwetterereignissen.

Bei uns in Deutschland werden die Folgen des Klimawandels gerade erst sichtbar, in anderen Ländern sind sie bereits jetzt lebensbedrohlich. Lange ging die Anzahl der weltweit hungernden Menschen stetig zurück, in den letzten Jahren steigt sie wieder an – unter anderem aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels. Die Menschen im globalen Süden müssen neue Strategien entwickeln, um mit Naturkatastrophen wie Dürren umzugehen.