In den vergangenen Jahren wurden systematisch Schulen, aber auch Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen bombardiert. Es gibt es in ganz Nordwest-Syrien noch drei Krankenhäuser mit Intensivstationen und nur 50 Beatmungsgeräte. Die vielen Menschen sind mangelernährt und haben ein geschwächtes Immunsystem, was sie anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf machen könnte, wenn sie sich mit dem Virus infizieren sollten. Wenn das Virus die offiziellen sowie zahlreichen informellen Flüchtlingscamps erreichen sollte, werden die Folgen verheerend sein. Um nun zumindest die Menschen in Nordwestsyrien auf das Virus testen zu können, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 300 Test-Kits nach Idlib-Stadt geliefert und will noch weitere 2000 liefern. Angesicht der Bevölkerungszahl ist das jedoch nicht ausreichend für eine lückenlose Kontrolle.

Laura: Gibt es denn schon Zahlen zu Infektionen mit COVID-19?

Jessica: Bisher gibt es zehn bestätige Fälle und zwei Todesopfer in Syrien. In den von der Opposition kontrollierten Gebieten gibt es bisher noch keinen bestätigten Fall, was jedoch wohl eher daran liegt, dass nicht ausreichend Tests und geschultes Personal zur Verfügung stehen. Die Dunkelziffer ist also wahrscheinlich sehr hoch.

Laura: Denkst du denn, dass sich die politische Situation in Syrien aktuell bessert oder nicht?

Jessica: Offen gesagt ist es schwer einzuschätzen, was nach Corona passieren wird. Es ist jedoch wichtig, dass der Waffenstillstand auch in Zukunft eingehalten wird, damit die Menschen im Nordwesten von Syrien zur Ruhe kommen und Hilfsorganisationen, wie die Welthungerhilfe zusammen mit ihren lokalen Partnern, die Menschen vor Ort versorgen können.

Laura: Okay… Kann ich noch einmal darauf zurückkommen, was du konkret in Gaziantep machst? Du hast mir ja erzählt, dass du eigentlich dort bist, aber im Moment arbeitest du von Istanbul aus.

Jessica: Ja, ich arbeite normalerweise seit November 2018 in Gaziantep nahe der türkisch-syrischen Grenze und bin als Kommunikationsbeauftrage für unsere Projektländer Türkei, Libanon, Syrien und Irak zuständig, was auch regelmäßige Reisen an die verschiedenen Projektstandorte beinhaltet. In Syrien selbst, in den ländlichen Gebieten von Aleppo und in Idlib unterstützt die Welthungerhilfe vor Ort durch lokale Partnerorganisationen. Ich selbst beispielsweise habe keinen Zugang zu den Nothilfeprojekten in diesen Regionen.

Laura: Und wieso?

Jessica: Die Sicherheitslage in Syrien ist weiterhin sehr gefährlich - vor allem für internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ortskundig sind und oft auch nicht die Sprache sprechen. Außerdem ist es ein immenser bürokratischer und zeitlicher Aufwand, Ein- und Ausreisegenehmigungen für internationales Personal zu erhalten. Deshalb sind Reisen von internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Syrien, beispielsweise in die von der Türkei kontrollierten Gebiete wie A’zaz, wo die Welthungerhilfe syrische Geflüchtete in verschiedenen Camps unterstützt, stark begrenzt.