Heuschreckenplage in Indien

Die Katastrophenmeldungen aus Indien nehmen fast schon biblische Ausmaße an. Natürlich ist nicht nur dieses Land betroffen: Die Heuschreckenplage breitete sich bereits in Nahost und Ostafrika aus und auch der Coronavirus brach über die ganze Welt hinein. Aber die Menschen in Indien werden momentan von den sich überlagernden und gegenseitig verstärkenden Katastrophen besonders hart getroffen. Vor allem die Ärmsten leiden unter der prekären Situation.