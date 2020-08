Humanitäre Hilfe während der Corona-Krise

Deshalb war es um so wichtiger, dass sich das Team schnell umorganisierte, damit dringend benötigte Hilfe trotz Lockdown bei der Bevölkerung ankam. „Für viele unserer lokalen Partnerorganisationen, die nicht nur in schwierigen Kontexten arbeiten, sondern auch in ländlichen Gebieten ohne Internetzugang, war dies eine große Herausforderung. Der Mangel an persönlichen Kontakten war auch für uns nicht einfach, auf der anderen Seite aber brachten uns die vermehrten virtuellen Meetings auch näher an unsere Kolleg*innen in Deutschland und in anderen Ländern, wo die Welthungerhilfe aktiv ist“, erzählt sie.