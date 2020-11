Eigentlich organisiert Charlotte Ntagulwanguma, Ernährungsexpertin der Welthungerhilfe in der Demokratischen Republik Kongo, speziell Kurse für Frauen und Mädchen, um mit ihnen über Themen wie Familienplanung, gesunde Entwicklung und Ernährung zu sprechen.

Während einer dieser Kurse hatte sie jedoch einen Einfall: „Letztes Jahr hatte ich eine Sitzung mit jungen Frauen in der Region Massisi – sie waren sehr daran interessiert, mehr über Familienplanung zu erfahren. Aber sie berichteten auch, dass Entscheidungen die Familie betreffend oft nicht in ihrer Hand lägen“, so Charlotte. Traditionell ist in der D.R. Kongo der Mann das Familienoberhaupt der Familie. Kurzerhand entschied sie, speziell Kurse für die männlichen Verwandten der Projektteilnehmerinnen zu organisieren, um diese für das Thema Familienplanung zu sensibilisieren und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu stärken. Mit großem Erfolg.