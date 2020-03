Machtkämpfe trotz Friedensabkommen

Der Vertrag zwischen den USA und den Taliban wurde am 29. Februar 2020 in Doha in Anwesenheit des amerikanischen Außenministers feierlich unterzeichnet. Das Papier verpflichtet die Amerikaner zu einer deutlichen Reduzierung ihrer Soldaten vor Ort und die Taliban zum Verzicht auf Gewalt und die Zusicherung, keine militanten Islamisten auf ihrem Gebiet zu unterstützen. Ob der Vertrag zu einem dauerhaften Frieden in Afghanistan und einem wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung des Landes führt, muss allerdings bezweifelt werden.

Ergebnis der Präsidentschaftswahlen ist umstritten

Die afghanische Regierung war nämlich an den monatelangen Gesprächen mit den Taliban nicht beteiligt. Kurz nach Unterzeichnung des Vertrags hat der afghanische Präsident Ashraf Ghani bereits klar gemacht, dass etwa die Freilassung von mehr als 1.000 gefangenen Talibankämpfern nur von der afghanischen Regierung und nicht den USA entschieden werden kann. Außerdem ist das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom September letzten Jahres umstritten.