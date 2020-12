Ein weiteres Thema, was uns besonders am Herzen liegt, ist die Geschlechtergerechtigkeit. Frauen sind in vielen Ländern immer noch strukturell benachteiligt und sind dadurch viel öfter von Hunger und Armut betroffen als Männer. Wir müssen gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen diese Benachteiligung in unseren Programmen stärker berücksichtigen und Frauen systemisch fördern. Durch eine Evaluation in Uganda haben wir herausgefunden, dass sich die Arbeit der Welthungerhilfe besonders positiv auf die Stärkung von Frauen ausgewirkt hat, wenn sie ihre Einkommen steigern konnten, zum Beispiel über das Erlernen verbesserter Anbautechniken, den Zugang zu Landmaschinen, oder der Teilnahme an Spar- und Kreditgruppen. Diese Förderung wirkt nachhaltig. Diese Ansätze möchten wir noch stärker in der Programmarbeit verankern.