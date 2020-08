Jessica Kühnle: Was benötigen die Menschen in den Camps am dringendsten und warum?

Konstantin Witschel: Es fehlt an allem! Am dringendsten benötigen die Menschen jedoch Nahrungsmittel, Zugang zu Hygienematerialen, sicheren Unterkünften sowie zu sanitären Einrichtungen und ausreichend sauberem Wasser. Auch das Schaffen von Einkommensmöglichkeiten ist wichtig, damit die Menschen in den Camps sich selbst versorgen können und dadurch weniger abhängig von humanitärer Hilfe sind. Für die Geflüchteten ist die Situation, in einer absoluten Untätigkeit und Hilflosigkeit gefangen zu sein, natürlich enorm belastend. Niemand möchte von Hilfe abhängig sein.

Jessica Kühnle: Was macht die Welthungerhilfe, um die Menschen in den Camps zu unterstützen?

Konstantin Witschel: In erster Linie setzten wir groß angelegte Nahrungsmittelprogramme um. Das bedeutet, wir verteilen vor allem Gutscheine, die die Menschen zum Beispiel für Nahrungsmittel oder Hygieneprodukte umtauschen können. So können sie selbst entscheiden, was sie kaufen möchten. Wo wir nicht die Möglichkeit haben, Gutscheine zu verteilen, unterstützen wir die Menschen mit kostenlosen Brotverteilungen und führen Notreparaturen an Bäckereien durch, welche wir anschließend mit Mehl beliefern.

Außerdem versorgen wir die Geflüchteten verstärkt auch mit Trinkwasser, installieren Latrinen samt Waschstellen in den Camps und statten diese mit Desinfektionsmittel aus. Um den Binnenvertriebenen eine menschenwürdige und sichere Unterkunft bereitzustellen und die Regeln des „social distancing“ zu ermöglichen, bauen wir außerdem Unterkünfte in den Camps und führen Notreparaturen durch.