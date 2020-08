Jedes Jahr am 19. August macht der Welttag der Humanitären Hilfe (World Humanitarian Day) auf die lebensgefährliche Arbeit der humanitären Helfer*innen aufmerksam. In Katastrophen- und Krisengebieten leisten sie lebensrettende Hilfe und Schutz für Menschen in größter Not. Ihre Arbeit wird dieses Jahr auf eine harte Probe gestellt: Ausgangsbeschränkungen, Grenzschließungen und andere Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, erschweren in vielen Ländern den humanitären Zugang. Die Krux dabei: Grenzschließungen, Quarantänen, Markt-, Lieferketten- und Handelsunterbrechungen verschärfen die Ernährungssituation von Milliarden Menschen und machen humanitäre Hilfe wichtiger denn je.

Humanitäre Helfer*innen bleiben während der Krise vor Ort

Trotz der erschwerten Bedingungen sind viele Helfer*innen der Welthungerhilfe in den letzten Monaten an unseren Projektstandorten geblieben und haben weiterhin Hilfe geleistet. Der World Humanitarian Day steht dieses Jahr unter dem Motto "#RealLifeHeroes", denn durch den Einsatz der vielen humanitären Helfer*innen werden die Menschen, die die Corona-Krise am härtesten trifft, nicht im Stich gelassen. Wie haben unsere Mitarbeiter*innen die letzten Monate erlebt und wie hat sich die Arbeit der Welthungerhilfe durch die Corona-Pandemie verändert?