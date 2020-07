Wie Vorhersagen Leben retten

Gut vorbereitet dank Vorhersagemodell

Die Welthungerhilfe ist neben dem Deutschen Roten Kreuz die erste deutsche Nichtregierungsorganisation, die sich in der vorhersagebasierten humanitären Hilfe engagiert. Mit Mitteln des Auswärtigen Amtes initiierte sie ein Pilotprojekt in Madagaskar. In Zusammenarbeit mit der lokalen Katastrophenschutzbehörde, dem meteorologischen Dienst sowie mit Unterstützung des Start Networks, einem Zusammenschluss von über 40 internationalen humanitären Nichtregierungsorganisationen, entwickelte die Welthungerhilfe für sechs Regionen des Landes ein replizierbares Vorhersagemodell.