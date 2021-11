COP 26: Die Klimakonferenz, die den Süden im Stich ließ

Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) kritisierte das Ergebnis, Präsident Russwurm sagte, in Glasgow sei "der dringend benötigte große Durchbruch nicht erreicht worden". "Im Kampf gegen die Erderwärmung sind eine stärkere internationale Zusammenarbeit und verbindliche Klimaziele praktisch aller Länder unerlässlich. Was in Glasgow erreicht wurde, ist nicht genug", sagte er. Die Staaten zeigten ein sehr unterschiedliches Maß an Ehrgeiz, was letztlich zu einer Verlagerung von Emissionen in Länder mit einer weniger strengen Klimapolitik führe und die Unternehmen in ehrgeizigeren Regionen wie der EU belaste. "Der verwässerte Abschlusstext zum globalen Kohleausstieg macht deutlich, dass die deutsche Industrie in Zukunft nicht mehr unter gleichen Bedingungen arbeiten kann." Russwurm kritisierte, dass die reichen Länder ihr Versprechen, jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für ärmere Länder bereitzustellen, noch nicht eingelöst haben. "Damit wird das Vertrauen in den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel weiter verspielt."

Fazit

Die kleinen positiven Schritte, die die COP 26 gebracht hat, dürfen nicht verwechselt werden mit einem Aufbruch, der den Klimawandel nun aufhält. Eine verwässerte Abschlusserklärung mit „Schritt in die richtige Richtung“ schön zu reden, verhöhnt die Menschen des Globalen Südens, für die der alltägliche Kampf gegen den Klimawandel unerbittlich weiter geht. Gleichwohl ist es möglich, dass diese COP rückwirkend als diejenige betrachtet wird, die den globalen Kohleausstieg eingeleitet hat.