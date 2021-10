Der im August dieses Jahres veröffentlichte erste Teil des mittlerweile sechsten Sachstandberichtes des Weltklimarats zeigt, dass und wie der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt. Es haben weitverbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, dem Ozean, auf dem von Eis bedeckten Teil der Erde und der Biosphäre stattgefunden, deren Ausmaß seit Jahrtausenden beispiellos ist. Auswirkungen auf Wetter– und Klimaextreme sind inzwischen überall auf der Welt zu beobachten: Der Meeresspiegel steigt stärker denn je, und Extremwettereignisse wie Stürme, Dürren oder Waldbrände nehmen an Zahl und Heftigkeit zu. Sie machen jahrzehntelange Entwicklungsfortschritte zunichte, mit dramatischen Folgen für die Hunger- und Armutsbekämpfung, besonders in den Ländern, in denen Menschen ungenügende Kapazitäten haben, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dort führen erodierende Böden und Wasserknappheit zunehmend zu Missernten, zerstören ihre Heimat und machen sie nicht selten zu Flüchtlingen.