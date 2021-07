Überbrückungshilfe in Übersee

Während Unternehmen in Deutschland in der Corona-Pandemie staatliche Hilfen beantragen können, haben kleine Betriebe in armen Ländern von heute auf morgen ihre Existenzgrundlage verloren und können nicht auf „Überbrückungshilfe“ zählen. Hier springt das Entwicklungsministerium (BMZ) ein und unterstützt nachhaltig produzierende kleinbäuerliche Betriebe, um in der Corona-Krise Jobs zu erhalten. Darunter sind auch Kakao-Bäuer*innen in Sierra Leone, die die Welthungerhilfe unterstützt.