Haiti kommt nicht zur Ruhe

Nur wenige Tage nach dem verherenden Erdbeben fegte Tropensturm „Grace“ über das betroffene Gebiet hinweg. Viele Tausend Menschen sind seither auf Hilfe angewiesen. Die Welthungerhilfe und ihre Partner unterstützen Familien mit dem Nötigsten.

Zehntausende verloren ihr Zuhause

Die Bilder weckten schreckliche Erinnerungen an das schwere Erdbeben von 2010, und diesmal waren die Erdstöße sogar noch stärker. Wieder verloren zehntausende Menschen ihr Dach über dem Kopf, die Krankenhäuser waren überlastet mit Verletzten und es fehlte an medizinischer Ausrüstung, vielerorts hatten die Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Erdbeben traf vor allem die südliche Halbinsel, ein Gebiet, das zu den ärmsten des Landes mit einer schlechten Infrastruktur gehört. Die einzige Straße aus der Hauptstadt Port-au-Prince führt durch Gegenden, die seit Juni unter der Kontrolle von bewaffneten Gruppen stehen. Denn die Katastrophe trifft den Karibikstaat zu einer Zeit, die ohnehin von politischer Instabilität, wirtschaftlicher Misere und großer Not geprägt ist. Im Juli wurde der damalige Präsident Jovenel Moïse ermordet. Gleichzeitig leidet Haiti schwer unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.