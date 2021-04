Fraser Patterson: Täglich gibt es tagsüber Proteste auf der Straße. Nach der Ausgangssperre ab 20 Uhr sieht man niemanden mehr auf der Straße. Dann beginnt der sogenannter "Pots and Pans Protest". Die Menschen trommeln mit Töpfen und Pfannen. Man kann es durch die ganze Stadt hören. Außerdem ist der Zugang zum Internet sehr begrenzt. Auch sieht man in der Stadt oft lange Schlangen – zum Beispiel vor Geldautomaten. Die Menschen versuchen, an Bargeld zu kommen. Aber das ist nicht überall so. Das Bild verändert sich, je nachdem, in welchem Stadtteil man ist. In manchen Vierteln sieht das Leben fast normal aus, während in anderen fast niemand mehr auf der Straße ist. Man hört manchmal Schüsse oder die Polizei oder das Militär versuchen Proteste aufzulösen. Aber wie gesagt, das ist nur in bestimmten Stadtteilen der Fall.

Wie nehmen die Menschen vor Ort die Situation wahr?

Fraser Patterson: Die Menschen sind natürlich entsetzt. Das sieht man auf der Straße, auf Social Media oder abends, wenn man die "Pots and Pans-Proteste" hört. Viele Menschen haben natürlich auch Angst. Seit der Machtübernahme des Militärs gab es über 700 Tote und 3.000 Verhaftete. Menschen werden manchmal nachts aus ihren Häusern geholt und verhaftet. Auch manche meiner Kolleg*innen mussten innerhalb der Stadt umziehen oder sind zu Verwandten außerhalb der Stadt gezogen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen.