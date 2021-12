Ich schreibe aus dem Büro der Welthungerhilfe in Mardin in der Türkei, wo ich seit zwei Jahren als Psychologin arbeite. Hier unterstützen wir Menschen, die vor dem Konflikt in Syrien fliehen mussten. Wir helfen ihnen, Bildungs- und Gesundheitsdienste zu nutzen, zum Beispiel, sich registrieren zu lassen, einen Ausweis zu erhalten oder sich in der Schule oder Universität einzuschreiben. Für Kinder bieten wir Raum zum Spielen und die Möglichkeit, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. Wir fördern Kompetenzen wie Umgang mit Stress, Depressionen oder Aggressionen und helfen, das eigene Selbstbewusstsein nach all dem Erlebten wiederaufzubauen.