Unsere Arbeit in Afghanistan geht weiter

Aktuell ermitteln unsere Kolleg*innen vor Ort, wie wir am effektivsten helfen. Aber eines ist schon klar: Die Not ist groß. Was nach ersten Einschätzungen am dringendsten fehlt, sind ausreichend nahrhafte Lebensmittel und sichere Unterkünfte. Thomas ten Boer: „Wir müssen die Menschen jetzt dabei unterstützen, ihre durch Kämpfe zerstörten Häuser wiederaufzubauen. Denn in zwei, drei Monaten ist Winter – und der ist hier bitterkalt. Bei minus 20 Grad können die Menschen nicht in Zelten oder notdürftigen Behausungen überleben.“