Die Dürre in Kilifi County im Nordosten Kenias verschlimmert sich täglich. Besonders Frauen und Kinder sind von den Folgen betroffen. Um zu sehen, wie es den Menschen geht, fahren wir in die Region. Im Dorf Bamba treffen wir auf Kadzo, die gemeinsam mit ihren sechs Kindern in einer kleinen Hütte lebt. Im Gespräch erzählt sie uns, dass sie oft tagelang ohne Nahrung auskommen muss. Ihre Kinder zeigen schon erste Anzeichen von Unterernährung. Kadzo versucht weiterhin zu stillen, doch sie produziert keine Milch mehr. In den letzten zwei Tagen hat sie gar nichts mehr gegessen.