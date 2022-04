Tenage und ihrer Familie ging es recht gut, als sie noch auf einem kleinen Bauernhof in Horegudru lebten und ein paar Rinder hatten. Als ihr Dorf gestürmt wurde, verloren sie nicht nur ihre Einkommensquellen - ihre Ernten und ihr Vieh - sondern auch ihr Zuhause. Sie verließen ihr Haus barfuß und mit nichts als den Kleidern, die sie trugen. Sie verließen den einzigen Ort, den sie kannten, Horegudru, und wanderten zu Fuß bis nach Dessie.

Dann wurden sie vorübergehend in Tewledere wereda in der South Wello Zone angesiedelt. "Wir hatten alles zurückgelassen, aber wir wurden von den Menschen in Wello herzlich aufgenommen. Die Regierung unterstütze uns, sodass wir überleben konnten", erinnert sie sich.

Doch leider hielt das nicht lange an. Tenagne und andere Binnenvertriebene in Tewledere wurden erneut vertrieben, als die Truppen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) die Städte Dessie und Kombolcha in der Amhara-Region einnahmen. Tenagne erzählt, dass sie tagelang unter lebensbedrohlichen Bedingungen unterwegs waren, bis sie einen Ort namens Mota Wereda erreichten. "Es war unerträglich für meine Kinder. Wir hörten Schüsse hinter uns und rannten um unser Leben. Ich trug das zwei-jährige Baby auf meinem Rücken und zog gleichzeitig an den Hände des vier-Jährigen. Ich war so dankbar, als meine Kinder und ich sicher in einem Militärlager in Mota Wereda ankamen."