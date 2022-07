Hungertreiber gehen durch einmalige Extra-Zahlung nicht weg

4,5 Milliarden US-Dollar soll es nun zusätzlich für die Ernährungssicherung geben – darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel-Abschluss verständigt. Aber: Die Summe ist verschwindend gering. Die langfristigen Hungertreiber wie Klimawandel oder Konflikte gehen durch eine einmalige Extra-Zahlung von 4,5 Milliarden nicht weg.

Es ist richtig, dass jetzt schnell Geld für humanitäre Hilfe bereitgestellt wird, um die Menschen, die akut an Hunger leiden in den kommenden Wochen und Monaten vor dem Hungertod zu bewahren. Gleichzeitig darf dieses Geld nicht an anderer Stelle, das heißt bei langfristigen Investitionen in die ländliche Entwicklung, eingespart werden. Die 4,5 Milliarden US-Dollar wirken hier wie eine kurzfristige Finanzspritze, deren Wirkung bald verpufft sein wird.