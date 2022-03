Frauen in der Ukraine – Flucht statt Frauentag

Auch Alina B. und Maria C. verließen ihre Heimat im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Ihre Flucht aus Kiew begann in Panik – hektisch packten sie, was ihnen als erstes in den Sinn kam, teilweise wurden dabei wichtige Dinge vergessen, Dinge, an die man in dem Moment einfach nicht gedacht hat: Hygieneartikel für Frauen und Kinder oder warme Sachen zum Beispiel. Während es Maria C. und Alina B. gelang, die Stadt zu verlassen, blieb Marias Mutter in der Heimat zurück. Auch sie hat es mittlerweile geschafft, Kiew zu verlassen, musste jedoch die geliebten Haustiere zurücklassen.