Afghanistan befindet sich mitten in einer humanitären Katastrophe. Die verheerende Kombination aus Dürre, Konflikt und Wirtschaftskrise dazu geführt, dass fast 23 Millionen Menschen hungern. Viele sind vor den Kämpfen aus ihrem Heimatort geflohen und suchen Schutz in provisorischen Notunterkünften – darunter viele Kinder und alleinerziehende Frauen. Wir verteilen derzeit Nahrungsmittel an insgesamt 10.000 Familien, die am dringendsten auf Unterstützung angewiesen sind. Ich war im Februar bei einer solchen Verteilung im Osten von Kabul dabei. 300 Familien wurden dort mit überlebensnotwendigen Nahrungsmitteln versorgt. Einige Menschen haben mir von ihrer schwierigen Lage berichtet: Sie haben ihre Jobs verloren und haben kaum Einkommen, um zu überleben. Vielen ging es körperlich nicht gut, teilweise waren sie sogar schwer krank. Medikamente und eine ärztliche Behandlung konnten sie sich jedoch nicht leisten.