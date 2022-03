„Ich bin stolz, für die Welthungerhilfe zu arbeiten“

Juli Dabire

Logistikerin, Burkina Faso: „Ich arbeite seit 2021 für die Welthungerhilfe und habe hier sehr nette und engagierte Kolleg*innen gefunden. Gemeinsam gehen wir die großen Herausforderungen an. Als Logistikerin koordiniere ich die Beschaffung aller Waren, also Einkauf, Transport, Lagerung und Inventarisierung, um den Bedarf der Projekte vor Ort und in unserem Büro zu decken. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe für mich, dazu beizutragen, die Widerstandsfähigkeit und Stärke der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu erhöhen. Dass ich als Frau in einem Beruf arbeite, der lange Zeit Männern vorbehalten war, sehe ich als positive Veränderung hin zu mehr Gleichberechtigung.“