Die Welthungerhilfe unterstützt Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine in die Nachbarländer flohen. Hilft sie auch im Land selbst?

Mit unseren Partnern der Alliance2015, einem Netzwerk aus sieben europäischen Hilfsorganisationen, bringen wir Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Hilfsgüter in verschiedene Regionen der Ukraine. Um sie in die umkämpften Gebiete zu transportieren, beladen wir in der Tschechischen Republik Sonderzüge, die bis in den Osten der Ukraine fahren. Von den Bahnhöfen werden die Hilfsgüter dann mit Lastwagen in Dörfer und Städte gebracht, in denen die Not am größten ist. Auch in Orte, die unter Beschuss liegen. Zudem sichern wir das Überleben von Menschen durch Bargeldtransfers dort, wo es noch etwas zu kaufen gibt.