Recht auf Nahrung, Land und eine Zukunft

Doch es gibt Alternativen: Agroforstwirtschaft, Gemeinschaftsgärten, aber vor allem die Amazonasnuss oder Paranuss. In Peru wächst dieser Baum, der ein Alter von 1000 Jahren erreichen kann, nur in der Region Madre de Dios. Es dauert etwa 40 Jahre, bis die Bäume Früchte tragen. daher wurde die Nusswirtschaft im Amazonasgebiet als entscheidende Strategie zur Bekämpfung der raschen Abholzung der Wälder anerkannt. Der Kastanienanbau stellt auch eine der wichtigsten Einnahmequellen für die lokale Bevölkerung in Madre de Dios dar. Während meines Besuchs hatte ich die Gelegenheit, die Nussanlage der Indigenen Forstvereinigung von Madre de Dios (AFIMAD) zu besichtigen, die in acht Eingeborenengemeinden arbeitet und fünf verschiedenen ethnischen Gruppen angehört. AFIMAD schätzt, dass das wirtschaftliche Einkommen aus dem Sammeln der Kastanien zwischen 15 000 und 25 000 Personen zugute kommt, was 25 % der Bevölkerung in der Region entspricht. Es handelt sich also um "das wahre Gold der Region", wie einer der befragten indigenen Vorsteher sagte. "Die Kastanien hören nie auf. Sie sind unsere Bank".