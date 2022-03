Immer in Gedanken bei der Familie und Freund*innen in der Ukraine

Ich habe die Entscheidung getroffen, nach Köln zurückzukommen – an den Ort, wo ich meine Freund*innen und meinen Partner habe. Jetzt versuche ich, mich auf das Handeln zu konzentrieren. Es hilft mir, mich abzulenken von meiner Angst und meinem Gefühl der Ohnmacht. Ich bin vor ein paar Tagen aus Phnom Penh zurückgekehrt und unterstütze nun das ukrainische Konsulat in Düsseldorf sowie einen gemeinnützigen Verein in Köln, der Kleidung, Medikamente und Hygieneartikel an die ukrainisch-polnische Grenze bringt. Einige Freund*innen haben sich in der Zwischenzeit dazu entschlossen, das Land zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Ich helfe ihnen bei der Organisation. In Gedanken bin ich die ganze Zeit bei meiner Familie und meinen Freund*innen zuhause in der Ukraine.