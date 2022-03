Das ist in der Substanz nichts neues, ähnliches war bereits in früheren Berichten nachzulesen, wenn auch nicht in derselben Deutlichkeit. Allerdings werden die Folgen und Risiken immer komplexer und schwieriger zu bewältigen. Vielfältige Klimagefahren werden gleichzeitig auftreten und klimatische und nicht-klimatische Faktoren treten in Wechselwirkung, so dass neue Risiken und Gefahren entstehen. Die Forscher berichten zum Beispiel, dass sich die Zeitpunkte für wichtige biologische Ereignisse wie Fortpflanzung oder Blüte verändern. Das führt dann dazu, dass in tropischen Regionen Afrikas der Fischfang bis Ende des Jahrzehnts um bis zu 40% zurückgeht. Für ein Drittel der Menschen ist Fisch aber die Hauptproteinquelle. Dazu kommen andere Faktoren wie ausgedehnte Hitzeperioden und erntevernichtende Starkregen. Sollte die Erderwärmung jemals 2,1 Grad Celsius erreichen, wirke sich das verheerend auf die Ernährungssicherheit für die Menschen in der Region aus.