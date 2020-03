Bürgerkrieg im Jemen: Das steckt dahinter

Wie geht es weiter?

Eine Lösung des Jemen-Konfliktes ist aufgrund der komplexen Lage im Lande in näherer Zeit nicht in Sicht. Dies liegt nicht nur an dem erheblichen Misstrauen unter den verschiedenen Parteien, die am UN-geförderten Vorbereitungsprozess zu möglichen Friedensverhandlungen beteiligt sind (d.h. die Huthis und die international anerkannte Regierung), sondern auch daran, dass die international anerkannte Regierung derzeit so geschwächt ist, dass sie kaum bereit sein wird, in Verhandlungen zu treten. Was die kommenden Monate bringen werden, ist vor allem auch aufgrund der derzeit nicht einschätzbaren Auswirkungen der weltweiten Corona-Epidemie auf den Jemen nicht vorhersehbar. Lässt man diesen Faktor jedoch einmal außen vor, so sind zwei Szenarien möglich: Entweder konsolidieren die Huthis ihre Macht in der neu eroberten Provinz al-Jawf im Nordosten des Landes, um dann später durch erneute Kampfhandlungen die Eroberung der gasreichen Region Marib in Angriff zu nehmen, die gleichzeitig die letzte Hochburg der international anerkannten Regierung im Norden des Landes ist. Auch an der südlichen Konfliktlinie wird ein erneuter Angriff der Huthis erwartet, ebenso wie ein erneutes Aufflammen der Kämpfe um die Hafenstadt al-Hudayda. Das alternative, leider weniger wahrscheinliche Szenario lautet: der Konflikt stagniert ohne weiteren militärischen und politischen Fortschritt. Im Süden könnten Südübergangsrat und Sicherheitsgürtel diese Schwächung der international anerkannten Regierung zur weiteren Konsolidierung seiner Macht nutzen und das nie wirklich umgesetzte Riad-Abkommen dann endgültig zum Scheitern bringen. Dies würde die de facto Teilung des Landes bedeuten. Eins ist jedoch klar: Die Zivilbevölkerung wird weiter leiden. Daher gilt es für externe Akteure, durch die Unterstützung von Projekten auf allen Ebenen zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Bevölkerung und somit zu einer Stabilisierung des Landes beizutragen.