Was waren 2004/2005 die wichtigsten Motive für die Gründung des Bündnisses?

Peter Mucke: Die Entscheidung, sich zu einem Bündnis zusammen zu schließen, fiel Ende Dezember 2004 – nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Bereits zuvor hatten wir gemeinsam darüber diskutiert, enger zusammenzuarbeiten. In diesem Moment jedoch kam es besonders darauf an, die Kräfte zu bündeln, die ein schnelles und effektives Handeln vor Ort ermöglichen. Seit dem 1. Januar 2005 treten wir immer wieder mit unserem Grundsatz „Gemeinsam für Menschen in Not“ an die Öffentlichkeit und bitten um Spenden für die Katastrophenopfer.