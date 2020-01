„Wir müssen Menschenleben retten“

Der Preis für Maismehl sei in den vergangenen 15 Tagen um 80 Prozent gestiegen (Stand: November 2019). Seit Jahresbeginn 2019 sei auch der Kraftstoffpreis um mehr als 750 Prozent gestiegen. Darüber hinaus hat das Land mit einem lähmenden Strommangel zu kämpfen. Regina Feindt spricht von langen Stromausfällen – in der Stadt dauern diese bis zu 20 Stunden, in ländlichen Regionen tagelang. Für die Entwicklungshelferin bedeutet das, dass sie ihre Waschmaschine oft nur nachts betreiben kann – wenn Strom vorhanden ist. „Ich habe mir eine Solaranlage zugelegt, damit ich zumindest den Kühlschrank betreiben kann.“ Selten war es trockener und heißer in Simbabwe als in diesen Tagen. Tagsüber herrschten bis zu 38 Grad. Doch das Solarsystem deckt den Bedarf kaum ab: Laptops, Internet, Drucker im Büro laufen nur zeitweise.

Für die Nordbremerin ist Simbabwe nicht nur eine globale Herausforderung, sondern auch eine persönliche. „Die Extremsituation ist mein Job. Das ist das, was mich antreibt. Deshalb sind wir hier: Um unseren Beitrag zu leisten. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung, jetzt diese Menschenleben zu retten.“