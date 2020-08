Mit Gemüse gut gewappnet

Während Zia Gul im Frühjahr wieder mit dem Gemüseanbau begann, erreichten beunruhigende Nachrichten ihr kleines Dorf in der afghanischen Provinz Herat. Zehntausende Wanderarbeiter*innen, die jahrelang im Iran gelebt hatten, überquerten die Grenze. Im Nachbarland war das Corona-Virus ausgebrochen. Es ging schnell, bis auch in Herat die ersten Infektionen gemeldet wurden. Angst breitete sich aus, denn eine gute Krankenversorgung gibt es hier nicht. Das Stadtzentrum, Schulen und Regierungsgebäude schlossen.

Für tausende Menschen in Afghanistan bedeuten die Folgen der Pandemie nun Arbeitslosigkeit, oft sogar Hunger. Lebensmittelpreise schießen in die Höhe und Importe bleiben aus. Auch in Zia Guls Dorf standen plötzlich viele ohne Arbeit und ohne jedes Einkommen da. „Wir sollten in unseren Häusern bleiben, damit wir uns nicht anstecken. Es verbreiteten sich Gerüchte über das Virus, niemand wusste, was der Wahrheit entsprach.“

