Kinakoni – Ein Dorf gegen den Hunger

Er schien schon fast besiegt – aber jetzt kehrt der Hunger mit Wucht in Teile der Welt zurück. Drei Jahre lang werden der stern und die Welthungerhilfe in einem einzigartigen Projekt ein Dorf in Kenia unterstützen, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen zu finden. Begleiten Sie uns dabei.

Die Hoffnung von Makali und Lina Kilii liegt ausgedörrt und vertrocknet neben ihren Hütten. Es ist Frühsommer in dem kleinen Dorf Kinakoni in Kenia, eigentlich die Zeit des frischen Grüns und des großen Wachsens. In normalen Zeiten sind jetzt Ende Juni, Anfang Juli, die "Long Rains", die großen Regenfälle Kenias, gerade vorbei. Drei Monate durchwässern kräftige Niederschläge die rote Erde, lassen Mais, Hirse oder Bohnen gedeihen, genug, um die anstehenden schwierigen Monate zu überbrücken – in normalen Zeiten. Doch normal ist hier in Kinakoni schon lange nichts mehr.

Das vertrocknete Feld des Farmerpaares ist Ergebnis des Klimawandels, darin sind sich Experten einig. Die Regenfälle gerade in Ostafrika werden unberechenbar, die Ernten schwieriger – einer der Gründe für eine verhängnisvolle Entwicklung in Teilen der Welt: Der Hunger kehrt zurück.

Nur ein paarmal hat es in dieser Regenzeit überhaupt geregnet. Kilii führt über das Feld neben den Hütten. Fast jede Familie hier hat eine solche "Shamba", so heißt das kleine Feld auf Swahili. Meist ein Rechteck von vielleicht 50 auf 100 Metern. Und auf allen klingt es ähnlich: Es knistert unter den Füßen, die vertrockneten Blätter der Pflanzen rascheln im Wind.

Es ist ein so erstaunlicher wie beängstigender Trend. Lange Zeit war die Menschheit auf dem Weg, den Hunger zu einer Geißel von gestern zu machen. Die aufgeblähten Bäuche der Kinder aus der nigerianischen Region Biafra in den 60er Jahren, aus den Bürgerkriegsgebieten Äthiopiens in den Siebzigern und Achtzigern, das schienen Gespenster der Vergangenheit zu sein.

Und wieder einmal ist Afrika der Kontinent, der davon am stärksten betroffen ist. In der umkämpften äthiopischen Provinz Tigray könnten schlimmstenfalls mehrere Hunderttausend Menschen verhungern, auch im Süden Madagaskars ist die Lage nach einer beispiellosen Dürre dramatisch. Doch auch stabile Länder wie Kenia kämpfen wieder mit dem Hunger. Auf dem Kontinent gelten zurzeit 20 Prozent der Menschen als unterernährt – bis 2030 prognostizieren die Vereinten Nationen einen Anstieg auf 25 Prozent.

Dieser Frage gehen der stern und die Deutsche Welthungerhilfe in einem einzigartigen Projekt nach. Über drei Jahre hinweg wollen wir am Dorf Kinakoni genau untersuchen, welche Gründe der Hunger hat, und gemeinsam mit den Bewohnern Maßnahmen entwickeln, um langfristig dagegen vorzugehen.

Dabei haben viele Länder Afrikas, anders als das Klischee es will, seit der Jahrtausendwende eine verblüffende Entwicklung hingelegt. Städte wie Lagos, Kigali oder Nairobi sind Start-up-Zentren geworden, mit Co-Working-Büros, die nicht anders aussehen als die in Berlin, nur dass die Männer und Frauen mit dem To-go-Kaffee in der Hand und den Kopfhörern im Ohr schwarz sind. Selbst im Corona-Jahr 2020 flossen 1,3 Milliarden US-Dollar Risikokapital in den Kontinent. Wie passt das zusammen – der Aufbruch und der Hunger? Und könnte im einen die Lösung für das andere liegen?

Der wichtigste Punkt dabei: Nicht wir, die Deutschen aus dem fernen Europa, sagen, wie es zu laufen hat. Ziel ist es, mithilfe der Ideen von Gründerinnen und Gründern der Start-ups aus Nairobi Lösungen für die Probleme Kinakonis zu finden, die dann auch in anderen Dörfern umgesetzt werden können. Mit an Bord ist der Frankfurter Risikokapitalgeber GreenTec Capital, der gute Kontakte in die Start-up-Szene der kenianischen Hauptstadt hat.

Auch Makali Kilii, der Bauer mit dem vertrockneten Feld, ist gekommen. Kilii ist ein stiller Mann, er hält sich im Hintergrund, dabei hat er das gleiche Problem wie fast alle hier: Er weiß kaum mehr, wie er seine Familie ernähren soll. Makali Kilii, 46, und seine Frau Lina, 40, haben sieben Kinder. Der Jüngste ist fünf, die Älteste 21 – sie hat schon selbst ein Baby. Sie alle leben in mehreren aus Lehmziegeln gebauten Hütten in der Mitte von Kinakoni. Dazwischen laufen ein paar dürre Hühner und streunende Hunde herum, in den Büschen haben sich Fetzen von Plastiktüten verfangen. Unter einem Baum liegt ein Haufen Steine, daneben ein Mopedpedal: Mit diesem improvisierten Hammer zerkleinert Lina Kilii die größeren Brocken zu Kies – und verschafft der Familie so zumindest ein kleines Einkommen.

Die Dorfbewohner zeichnen ihre Heimat nun in die Erde. Mit Farben, Blättern, Früchten markieren sie die Schulen ihres Ortes, den Markt, die Straßen – mit dem Ziel, die Probleme zu priorisieren. Es ist eine lebhafte Diskussion. Die von der Dorfgemeinschaft delegierten Männer und Frauen stehen mal in Gruppen zusammen, mal im Halbkreis um die Dorfkarte, der Moderator des Workshops verdichtet die Gedanken an einem Präsentations-Board.

Das Leben in Kinakoni war nie einfach. Die Landschaft ist karg, es gibt kaum Jobs, die meisten Menschen leben von der Hand in den Mund. Auch früher gab es schon Hungerjahre. Doch das Klima war berechenbarer. In guten Jahren verdienten die Kiliis durch den Verkauf von Gemüse vom Feld etwas dazu. In normalen Jahren reichten die Erträge, um alle Familienmitglieder zu ernähren. Und in schlechten Jahren, wie sie jetzt immer häufiger auftreten? "Wir essen nur noch einmal am Tag, am Abend. Am Morgen gibt es nur Tee. Mittags nichts", erzählt Kilii. Er beschreibt damit, was Hungerexperten Bewältigungsstrategien nennen. Mahlzeiten auszulassen gehört immer dazu. Wenn zusätzlich die Nahrung sehr einseitig ist – im Falle der Menschen von Kinakoni ist das häufig Ugali, ein Maisbrei –, nimmt die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit rapide ab.

Und Hunger ist ein zäher Gast. Hat er sich einmal des Körpers bemächtigt, wütet er dort lange, auch dann noch, wenn es wieder genug zu essen gibt. "Hunger betrifft praktisch alle Organe. Man sollte eher fragen: Gibt es einen Teil des Körpers, der nicht durch Hunger angegriffen wird?", sagt Michael Krawinkel. Der Kinderarzt und ehemalige Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen ist eine Kapazität in Sachen Mangelernährung und berät auch die Welthungerhilfe. Eiweißmangel bewirkt zum Beispiel, dass Fette im Herzmuskel nicht mehr mobilisiert und zur Energiegewinnung genutzt werden können. Stattdessen lagert sich zu viel Fett in den Herzmuskelzellen ab. Unter anderem deshalb entwickeln unterernährte Kinder oft eine Herzschwäche.